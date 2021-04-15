Українським геям та лесбійкам дозволили бути донорами крові, – правозахисники
Українське законодавство забороняло геям та лесбійкам бути донорами крові. Правозахисники оголосили, що цю норму скасували.
Джерело:Фейсбук "Мережі параюристів"
Всі нові правила та особливості прийнятих змін озвучать згодом. За інформацією юристів, це вдалося зробити завдяки спільній роботі багатьох зацікавлених сторін.
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Дякуючи спільним адвокаційним зусиллям багатьох зацікавлених сторін і спираючись на здоровий правовий та медичний глузд, Міністерство охорони здоров'я України повністю переглянуло правила донорства,
– йдеться в повідомленні.
У переліку протипоказань до донорства були включенні гомосексуальні відносини, які вважають формою ризикованої поведінки. Ця заборона діяла понад 15 років.
Кому ще забороняють здавати кров в Україні
Джерело: ЦГЗ
Людям з такими захворюваннями:
- інфекційні — СНІД, ВІЛ-інфекція, сифіліс, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів;
- туберкульоз, усі форми;
- бруцельоз, висипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Кройцфельда — Якоба;
- паразитарні — ехінококоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.
- злоякісні новоутворення;
- хвороби крові;
- органічні захворювання ЦНС;
- повна відсутність слуху і (або) мовлення;
- серцево-судинні захворювання — гіпертонічна хвороба II–III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, атеросклеротичний кардіосклероз, облітеруючий ендоартеріїт, неспецифічний аортоартеріїт, рецидивний тромбофлебіт, ендокардит, міокардит, вади серця;
- хвороби органів дихання — бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, дифузійний пневмосклероз у стадії декомпенсації;
- хвороби органів травлення — ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;
- захворювання печінки і жовчних шляхів — хронічні захворювання печінки, зокрема токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит з повторюваними нападами і явищами холангіту, цироз печінки;
- захворювання нирок і сечовивідних шляхів у стадії декомпенсації — дифузні й вогнищеві ураження нирок, сечокам’яна хвороба;
- дифузні захворювання сполучної тканини;
- променева хвороба;
- хвороби ендокринної системи у разі порушення функцій та обміну речовин;
- хвороби ЛОР-органів — озена, інші гострі та хронічні важкі гнійно-запальні захворювання;
- очні хвороби — залишкові явища увеїту (ірит, іридоцикліт, хоріоретініт), висока міопія (6Д і більше), трахома, повна сліпота;
- шкірні хвороби — розповсюджені захворювання шкіри запального та інфекційного характеру, псоріаз, еритродермія, екземи, червоний вівчак, пухирчасті дерматози, грибкові ураження шкіри (мікроспорія, трихофітія, фавус, епідермофітія) і внутрішніх органів (глибокі мікози), гнійничкові захворювання шкіри (піодермія, фурункульоз, сікоз);
- остеомієліт гострий і хронічний;
- оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів чи тканин;
- психічні захворювання.
Форми ризикованої поведінки:
- надання сексуальних послуг за плату;
- статеві стосунки з малознайомими особами без презерватива;
- часта зміна статевих партнерів;
- наркоманія, алкоголізм.
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