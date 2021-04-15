Українським геям та лесбійкам дозволили бути донорами крові, – правозахисники

Українське законодавство забороняло геям та лесбійкам бути донорами крові. Правозахисники оголосили, що цю норму скасували.

Всі нові правила та особливості прийнятих змін озвучать згодом. За інформацією юристів, це вдалося зробити завдяки спільній роботі багатьох зацікавлених сторін.

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Дякуючи спільним адвокаційним зусиллям багатьох зацікавлених сторін і спираючись на здоровий правовий та медичний глузд, Міністерство охорони здоров'я України повністю переглянуло правила донорства,

– йдеться в повідомленні.

У переліку протипоказань до донорства були включенні гомосексуальні відносини, які вважають формою ризикованої поведінки. Ця заборона діяла понад 15 років.

Кому ще забороняють здавати кров в Україні

Джерело: ЦГЗ

Людям з такими захворюваннями:

інфекційні — СНІД, ВІЛ-інфекція, сифіліс, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів;

туберкульоз, усі форми;

бруцельоз, висипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Кройцфельда — Якоба;

паразитарні — ехінококоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.

злоякісні новоутворення;

хвороби крові;

органічні захворювання ЦНС;

повна відсутність слуху і (або) мовлення;

серцево-судинні захворювання — гіпертонічна хвороба II–III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, атеросклеротичний кардіосклероз, облітеруючий ендоартеріїт, неспецифічний аортоартеріїт, рецидивний тромбофлебіт, ендокардит, міокардит, вади серця;

хвороби органів дихання — бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, дифузійний пневмосклероз у стадії декомпенсації;

хвороби органів травлення — ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

захворювання печінки і жовчних шляхів — хронічні захворювання печінки, зокрема токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит з повторюваними нападами і явищами холангіту, цироз печінки;

захворювання нирок і сечовивідних шляхів у стадії декомпенсації — дифузні й вогнищеві ураження нирок, сечокам’яна хвороба;

дифузні захворювання сполучної тканини;

променева хвороба;

хвороби ендокринної системи у разі порушення функцій та обміну речовин;

хвороби ЛОР-органів — озена, інші гострі та хронічні важкі гнійно-запальні захворювання;

очні хвороби — залишкові явища увеїту (ірит, іридоцикліт, хоріоретініт), висока міопія (6Д і більше), трахома, повна сліпота;

шкірні хвороби — розповсюджені захворювання шкіри запального та інфекційного характеру, псоріаз, еритродермія, екземи, червоний вівчак, пухирчасті дерматози, грибкові ураження шкіри (мікроспорія, трихофітія, фавус, епідермофітія) і внутрішніх органів (глибокі мікози), гнійничкові захворювання шкіри (піодермія, фурункульоз, сікоз);

остеомієліт гострий і хронічний;

оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів чи тканин;

психічні захворювання.

Форми ризикованої поведінки: