Українським в'язням дозволили мати шприци та презервативи

Міністерство юстиції внесло зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Засудженим дозволили зберігати стерильні шприци, голки та контрацептиви в герметичній упаковці.

До цього засудженим дозволялося зберігати за наявності відповідного лікарського висновку медичні вироби, технічні та інші засоби реабілітації, а також лікарські засоби, необхідні для підтримання життєдіяльності організму.

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Яка кількість дозволяється

Тепер в’язням дозволять зберігати не більш ніж по п’ять:

стерильних шприців,

голок;

контрацептивів у герметичній упаковці.

Інші послаблення

У березні 2020 року Мін’юст видав наказ, яким дозволив використовувати в’язням у СІЗО та колоніях ігровими приставками. Тепер їм також дозволили мати зарядні пристрої для них та дротові навушники без мікрофона.

Чому це важливо

Правозахисники не вперше наголошували на необхідності зміни фокусу в’язничної влади на зниження шкоди та уникнення передання хвороб ін’єкційним шляхом, який є поширеним у пенітенціарних установах. Так, у деяких закордонних в’язницях адміністрації встановлюють автомати з презервативами та стерильними голками, щоб знизити шкоду від вживання.

Обмін голок у в’язницях, демонструє, що такі програми: