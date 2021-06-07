Український генетик спростував чотири гіпотези штучного походження коронавірусу

Український вчений, генетик зазначив, що версію штучного походження коронавірусу хоч і не варто відкидати, але розраховувати на неї все ж не треба і пояснив, чому.

Генетик Олександр Коляда розповів, що насправді вчені багато десятиліть створюють віруси, але роблять це набагато менш ефектними і набагато скромнішими способами.

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Створити щось з нуля — завдання непосильне для сучасної науки. Зазвичай мова йде про те, щоб внести 1−2 зміни в уже наявний вірус. Навіщо? Щоб перевірити, як це позначиться на його властивостях,

– зазначив вчений.

Для чого вченим змінювати віруси?

За словами Олександра Коляди, науковці періодично створюють ослаблені штами небезпечних вірусів, з яких можна буде робити вакцини шляхом їх обробки і нагріву.

Для зараження лабораторних тварин (для яких вірус був не заразний).

Загалом, для тестування і виробництва від цих самих вірусів.

Процес це довгий, передбачуваний і завжди із заданою метою.

Олександр Коляда – генетик “ Один з напрямів таких досліджень "посилення функції" вірусу, воістину стало фразою місяця, хоча мало хто про нього взагалі знав до цього. Це коли у вірус вносять мутації, які можуть допомогти йому краще заражати людей. Робиться це знову-таки для тестування ліків на клітинах, і ніхто цими вірусами людей не заражає ”.

Чому існує версія штучного походження коронавірусу

Генетик пояснив, що наразі побоювання вчених, щодо штучного походження SARS-CoV-2 звучить часто тому, що досі не вдалось встановити всіх ланок передачі вірусу від тварин людям.

Але слабкість однієї гіпотези ніяк не може доводити другу. Треба було більше грошей витрачати на науку, і більш детально вивчати віруси диких тварин всі ці роки, а не ось ці ось всі олімпіади, та телешоу,

– обурився Олександр Коляда.

Версія "чотирьох амінокислот"

Крім того, український вчений розповів, що, мовляв, наукову спільноту бентежить послідовність амінокислот в найважливішому білку вірусу, який відповідає за проникнення в клітини людини та пояснив, що у білку є мотив з чотирьох амінокислот, якого немає у родинних вірусів.

Олександр Коляда – генетик “Він дійсно виглядає примітно, але не неймовірно. Треба розуміти, що організми диких тварин справжні біореактори, в яких відбуваються сотні мутацій вірусів, обмін частинами цих вірусів між собою, і все це множиться на відбір найбільш пристосованих варіантів. І це відбувається багато років у мільйонах організмів”.

Також Олександр Колада спростував підозру щодо дослідниці Ши Чженьлі, яка працювала над вивченням коронавірусів у лабораторії Уханю і впродовж 7 років не показувала світу геном одного з вірусів, який виявився дуже близьким родичем винуватця всіх подій.

Довідка! В експедиції 2013 року в одній з печер дослідниці вдалося виділити вірус RaTG13, який всього на 3,8% відрізняться від вірусу, що викликає COVID-19.

Хоча це й велика відмінність, яка вказує на те, що віруси розійшлися десятиліття назад, підозру викликає факт, що послідовність генома вірусу з'явилася в базах тільки в лютому 2020 року.

Факт сам собою цікавий, але звинуватити тут дослідників немає в чому. 90% даних експериментів лежать неопублікованими на жорстких дисках вчених у будь-якій лабораторії світу — це звичайна історія. І зрозуміло, чому старий вірус дорозшифрували і опублікували в 2020 році. Коли ще, як не в 2020-му,

– зіронізував Олександр Коляда.

Останній висновок, який спростовує штучне походження коронавірусу стосується такоє білка вірусу, а самее фурінового сайту.

Що таке фуріновий сайт? Це послідовність в білку вірусу, яку впізнає і розрізає наш з вами людський фермент, фурин, тим самим допомагаючи вірусу проникнути в клітину.

Генетик пояснив, що для нашого ферменту це, природно, не головна мета, це збіг. Ця послідовність сама собою не нова, і є у багатьох коронавірусів, не найближчих родичів збудника COVID-19.

Водночас особливість цього випадку в тому, що потрібна послідовність виникла не як помилка однієї літери (це основний тип мутації вірусу), а як вставка шматка тексту.