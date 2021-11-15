Ситуація з коронавірусом в Мелітополі
Станом на 2017 рік в Мелітополі проживало майже 155 тисяч людей. За минулу добу в місті не отримали жодного позитивного результату аналізу на коронавірус.
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Станом на 15 листопада всього в Мелітополі підтвердили 13 287 випадків COVID-19, з них у 543 дітей. На сьогодні в лікарні міста перебувають 195 пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Вдома лікуються 1 487 хворих. За день до цього в Мелітополі виявили 50 нових випадків COVID.
Коронавірус в Україні: коротко
- За минулу добу в Україні зафіксували 10 802 нових випадків коронавірусу і 442 летальних випадки.
- Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
- До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.
- За весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.