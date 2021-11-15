В українському місті з понад 150 тисячами жителів не виявили жодного випадку коронавірусу

За минулу добу, 14 листопада, в місті Мелітополь, Запорізької області, не виявили жодного випадку коронавірусної інфекції COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Мелітополі

Станом на 2017 рік в Мелітополі проживало майже 155 тисяч людей. За минулу добу в місті не отримали жодного позитивного результату аналізу на коронавірус.

Також на тему: Україна проходить пік коронавірусу, – Ляшко

Станом на 15 листопада всього в Мелітополі підтвердили 13 287 випадків COVID-19, з них у 543 дітей. На сьогодні в лікарні міста перебувають 195 пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Вдома лікуються 1 487 хворих. За день до цього в Мелітополі виявили 50 нових випадків COVID.

Коронавірус в Україні: коротко