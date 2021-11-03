Вчені створили "продуценти вірусних білків на основі дріжджів". У вересні 2020 року львівські науковці отримали майже 10-мільйонний грант на розробку вакцини від коронавірусу. Проєкт, розрахований на півтора року, наближається до завершення.
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Що відомо про українську вакцину
Самі науковці пояснили, що ця вакцина – це білок або декілька білків коронавірусу, передусім білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус "хапається" за рецептор людських клітин в альвеолах легень.
Але додатково ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл,
– розповів керівник Інституту біології клітини у Львові Андрій Сибірний.
Тобто науковці сподіваються, що отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає нуклеїнової кислоти.
Коли чекати на результати
Результат перевірки на мишах стане відомим за 2 – 3 тижні. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові.
Після того, як дослідження продемонструють ефективність вакцини, її також потрібно випробувати на приматах та добровольцях.
Чи потрапить ця вакцина до українців і захистить їх від коронавірусу
Вчені вважають, що їхня вакцина – ефективна. Все залежить від результату досліджень. Сибірний зазначив, що на перевірці вакцини на мишах проєкт завершується.
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"Далі – наступний етап. Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити", – зауважив академік Сибірний.