Вчені створили "продуценти вірусних білків на основі дріжджів". У вересні 2020 року львівські науковці отримали майже 10-мільйонний грант на розробку вакцини від коронавірусу. Проєкт, розрахований на півтора року, наближається до завершення.

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Що відомо про українську вакцину

Самі науковці пояснили, що ця вакцина – це білок або декілька білків коронавірусу, передусім білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус "хапається" за рецептор людських клітин в альвеолах легень.

Але додатково ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл,

– розповів керівник Інституту біології клітини у Львові Андрій Сибірний.

Тобто науковці сподіваються, що отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає нуклеїнової кислоти.

Коли чекати на результати

Результат перевірки на мишах стане відомим за 2 – 3 тижні. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові.

Після того, як дослідження продемонструють ефективність вакцини, її також потрібно випробувати на приматах та добровольцях.

Довідка. В Україні немає лабораторій для таких досліджень, тому їх проводять у Польщі. Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки.

Чи потрапить ця вакцина до українців і захистить їх від коронавірусу

Вчені вважають, що їхня вакцина – ефективна. Все залежить від результату досліджень. Сибірний зазначив, що на перевірці вакцини на мишах проєкт завершується.

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"Далі – наступний етап. Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити", – зауважив академік Сибірний.

Нагадаємо! Раніше в Харкові почався монтаж ліній виробництва відразу 2 інактивованих вакцин проти грипу і коронавірусу. Передбачається, що перші вакцини українського виробництва будуть вже у 2022 році. Втім, поки невідомо, чи буде це конкретна вакцина саме українського виробництва, або ж імпортний аналог, який просто будуть виготовляти і продавати в Україні.