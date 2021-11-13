Українці масово купують неефективні ліки, а лікарні цьому сприяють: звіт останніх років

4 з 10 придбаних найпопулярніших препаратів в Україні – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування. Чверть своїх коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності

Серед таких препаратів – біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби, рослинні препарати та деякі популярні лікарські засоби. Про це свідчить аналіз ринку споживання лікарських засобів за 2018, 2019 та 2020 роки.

До теми Скільки часу можна зберігати відкриті ліки

До прикладу, у 2020 році українці витратили понад 13,7 мільярда гривень на препарати, ефективність та безпека яких не доведена або сумнівна.

В інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

Загалом громадяни в аптеках витратили на неефективні або сумнівні ліки 28,93% (2018), 29% (2019) та 28,24% (2020) коштів від загальних своїх витрат в аптеках. Це відповідно понад 12 мільярдів гривень у 2018 році, понад 13,5 мільярда гривень у 2019 та понад 13,7 мільярда у 2020.

Всього витрати громадян в аптеках 2020 року становили понад 48 мільярдів, що на 2 мільярди гривень більше ніж у 2019 році та на 6 мільярдів більше ніж у 2018 році.

Небезпечний факт: Медичні заклади також витрачають кошти на неефективні препарати

Як зауважили у Центрі громадського здоров'я, особливо небезпечно виглядає ситуація з закупівлями закладів охорони здоров’я, адже ці кошти можна було б використати на ліки з доведеною ефективністю.

У звіті також йдеться і про препарати, які не були включені до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби COVID-19", але завдяки агресивній фармацевтичній рекламі просувалися як засоби лікування та профілактики коронавірусу.

Немає жодного систематичного огляду, метааналізу чи якісного рандомізованого клінічного випробування, які підтверджували б їхню безпеку та ефективність. Наявні окремі неякісні клінічні випробування та думка окремих експертів не можуть бути достатньою підставою для медичного використання цих препаратів,

– йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

Витрати держави на неефективні "ліки": статистика за останні 3 роки