Клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів при лікуванні пацієнтів з COVID-19. Нині є 31 таке дослідження – перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ України за профілем випробування COVID-19.

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Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарід зауважив, що клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце. Адже вони допомагають виявляти й підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпеку й ефективність ліків.

Як проходять тестування препаратів

Перед тим, як залучати до тестування людей, вчені проводять доклінічне дослідження ліків. Дослідники вивчають хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші властивості препарату, аналізуючи їх специфічну активність і безпеку.

Наступним етапом є клінічні випробування, які діляться чотири фази клінічних досліджень.

В Україні найчастіше проводять клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі добровольців.

На цьому етапі випробувань вчені підтверджують ефективність та безпечність лікарського засобу, визначають необхідне дозування, збирають інформацію про реакцію тощо.