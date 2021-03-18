Національний сервіс Virobnik.ua провів опитування серед українців. Зокрема щодо того, які харчові продукти викликають в них недовіру.

Автори проєкту повідомляють, що їхня мета зробити так, щоб споживачі нарешті розпрощалися зі стресом щодо якості, інгредієнтів та умов виробництва товарів.

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Які продукти лякають українців

За результатами опитування виявилось, що найбільше українців лякають:

вершкове масло; сосиски; ковбаса; курятина; сир; молоко; солодощі; фруктові соки; хліб; майонез.

В маслі споживачів найбільше лякає фальсифікація продукту: заміна молочного жиру на пальмову олію, маргарин чи тваринні жири. Щодо сосисок та ковбас українців турбує відсоток м'яса у складі готової продукції. Адже часто, щоб здешевити товар, виробники додають інші домішки, наприклад, сою.

Також українці переймаються вмістом антибіотиків в курятині та безпечністю її вживання. Щодо інших продуктів у списку, українцям хотілося б мати більше інформації про їхнє створення, аби переконатись в якості.

Недовіра до продуктів, що ми їмо щодня, викликає стрес і фонову напругу. Це заважає людям повноцінно насолоджуватись життям,

– мовиться в соціальних мережах Virobnik.ua.

На сайті Virobnik.ua є відео створення продуктів

Вже зараз на сайті Virobnik.ua можна побачити відео створення ковбаси, молочної продукції, шоколаду та інших продуктів тих виробників, що погодились прозоро показати своє виробництво.

Проте команда Virobnik.ua пообіцяла продовжувати свою діяльність та показувати ще більше інформації про продукти, як ми купуємо щодня, додавши, що спільнота прозорих брендів має ставати більшою.

Нагадаємо! Virobnik.ua – це національний сервіс, який показує відео створення продуктів щоденного вжитку.

Відеоролик відповідає на 5 головних запитань:

Хто робить продукт?

Де його виробляють?

Яку сировину використовують?

В яких умовах зберігають продукт?

Як перевіряють його якість?

Всім товарам, що пройшли перевірку, Virobnik.ua пропонує нанести на упакування QR-код з швидким посиланням на відео. Такі QR-коди можна вже побачити на продукції компанії Danone, що долучилася до проєкту. Також відео про створення продуктів можна переглянути на офіційному сайті Virobnik.ua.