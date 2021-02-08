Українці – не кролики для експериментів, – Зеленський про щеплення російською вакциною

8 лютого 2021 , 11:29
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Джерело:

24 канал

Президент України Володимир Зеленський порекомендував бути обережнішим із твердженнями про ефективність російської вакцини, адже на сьогодні ВООЗ і провідні спеціалісти не є впевненими у її безпечності.

Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", що не варто експериментувати з вакциною на українцях.

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"Ніякої офіційної інформації про ефект у 91% немає, ми розуміємо, і від ВООЗ і від різних спеціалістів, не існує", – зазначив він.

Президент згадав, що голова ВООЗ наголошував на небезпеці фейкових новин.

Ніякого підтвердження "Супутник V", те, що вона гарантовано дає результат, – немає,
– заявив Зеленський.

За його словами, Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.

"Громадяни України – громадяни, люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Володимир Зеленський.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко

  • Препарат "Супутник V" був зареєстрований у Росії 11 серпня 2020 року.
  • Він став першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу у світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.
  • Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї та Туркменістані.
  • За даними РФПІ, вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання в експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації.