Українці – не кролики для експериментів, – Зеленський про щеплення російською вакциною

Президент України Володимир Зеленський порекомендував бути обережнішим із твердженнями про ефективність російської вакцини, адже на сьогодні ВООЗ і провідні спеціалісти не є впевненими у її безпечності.

Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", що не варто експериментувати з вакциною на українцях.

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"Ніякої офіційної інформації про ефект у 91% немає, ми розуміємо, і від ВООЗ і від різних спеціалістів, не існує", – зазначив він.

Президент згадав, що голова ВООЗ наголошував на небезпеці фейкових новин.

Ніякого підтвердження "Супутник V", те, що вона гарантовано дає результат, – немає,

– заявив Зеленський.

За його словами, Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.

"Громадяни України – громадяни, люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Володимир Зеленський.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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