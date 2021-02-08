Українці – не кролики для експериментів, – Зеленський про щеплення російською вакциною

Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський порекомендував бути обережнішим із твердженнями про ефективність російської вакцини, адже на сьогодні ВООЗ і провідні спеціалісти не є впевненими у її безпечності.
Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", що не варто експериментувати з вакциною на українцях.
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"Ніякої офіційної інформації про ефект у 91% немає, ми розуміємо, і від ВООЗ і від різних спеціалістів, не існує", – зазначив він.
Президент згадав, що голова ВООЗ наголошував на небезпеці фейкових новин.
Ніякого підтвердження "Супутник V", те, що вона гарантовано дає результат, – немає,
– заявив Зеленський.
За його словами, Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.
"Громадяни України – громадяни, люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають серйозний позитивний результат", – сказав Володимир Зеленський.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу