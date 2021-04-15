46% оцінюють як високий рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні, 42% – вважають навпаки. З липня 2020 року зросла кількість тих, хто оцінює високою компетентність українських медиків.

Майже половина українців задоволені професіоналізмом лікарів

Результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" свідчить, що українці здебільшого задоволені наданням медичної допомоги.

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Зокрема, 47% опитаних зверталися за допомогою в державні заклади охорони здоров'я впродовж останніх півроку, 53% – не зверталися. Результати дослідження / Фото Скриншот Рейтинг Останніх більше серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) та чоловіків. Серед тих, хто звертався, 43% на добре, або відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% – на погано, чи жахливо.

Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+ років), жителів міст, бідніших та чоловіків.

Як оцінюють медичну допомогу в Україні / Скриншот Рейтинг

COVID-19: причина зростання захворюваності

Загалом головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%).

Далі – сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) і виникнення нових форм коронавірусу (17%)