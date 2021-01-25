Вакцинація є "революцією" у медицині та одним з найбільших досягнень людства. Наразі завдяки вакцинації можна контролювати десятки смертельних інфекційних захворювань, зокрема й COVID-19.

Водночас не всі люди позитивно ставляться до вакцинації. Про те, чи готові українці до щеплень проти COVID-19 та що вони думають про відповідні вакцини – у сюжеті 24 каналу.

До теми Степанов: Ще одна вакцина від COVID-19 може з'явити в Україні вже в лютому

Що думають про вакцинацію у Львові

Деякі львів'яни запевнили – вакцинуватись не будуть, допоки не будуть впевнені в ефективності препарату від коронавірусу. Водночас дехто з місцевих побоюється побічних ефектів вакцини.

Також львів'яни розповіли, що багато кого хвороба не торкнулася. Проте якщо виникне реальна потреба у вакцинації – то щеплення робитимуть, адже є ризик ускладнень від вірусу.

Більшість мешканців Львова зазначили, що питання щеплення від коронавірусу залежить саме від вакцини. Люди запевнили, що не збираються вакцинуватись російським чи китайським препаратом.

Як ставляться до щеплень кропивничани

Деякі жителі Кропивницького розповіли, що не готові вакцинуватись від коронавірусу саме через те, що немає гарантій безпеки відповідних препаратів.

Не довіряю цьому продукту, я не знаю його якості і вважаю, що вона (вакцина – 24 канал) не має належної атестації, щоб запускати її в свій організм,

– розповіла одна з жительок міста.

Водночас дехто повідомив – про вакцинацію не знає майже нічого, окрім того, що є ризики від щеплення російським "Супутником V". Проте, за словами містян, вакцинуватись препаратом Pfizer вони готові.



У Кропивницькому розповіли про ставлення до вакцин / Фото AP

"Pfizer використовує весь прогресивний світ: країни з високою економікою та розвинутою медициною. Я готова платити, щоб вакцинуватись нею якнайшвидше", – розповіла мешканка Кропивницького Тетяна.

Яка позиція громадян в Херсоні

Один з мешканців Херсона розповів, що готовий до щеплення від коронавірусу, адже через проблеми з легенями вірус може дати ускладнення. Водночас у місті також наголосили – вакцинувати російським препаратом не будуть ні в якому випадку.

"Можна дотримуватись теорій, що коронавірусу не існує, але хвороба є і вона розповсюджується дуже швидко. Але поки не побачимо ефективність вакцини на інших – будемо чекати", – сказав житель Херсона В'ячеслав.

Що думають про вакцинацію в Києві та Житомирі

Деякі жителі столиці розповіли, що не довіряють саме китайській вакцині, проте якщо з'явиться інформація про ефективність препарату, то вони готові вакцинуватися.

Водночас у Житомирі зазначили, що робити щеплення від COVID-19 будуть після того, як побачать ефективність препарату на інших. Містяни також наголосили на тому, що проти російської вакцини, однак щодо китайської – висновки робити зарано.



У Житомирі проти російської вакцини / Фото 112.ua

"Щодо китайської (вакцини – 24 канал) не знаю, треба чекати і дивитися, що буде з тими людьми які вже провакцинувались. Якщо вони будуть здорові, то, можливо, підемо вакцинуватися", – розповіли у Житомирі.