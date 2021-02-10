Виявилось, що за новинами про коронавірус слідкує трохи менше половини українців. І інтерес до COVID-19 в населення постійно згасає.

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, за новинами про коронавірус часто слідкують 49% опитаних українців.

До теми Більш ніж половина українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19 навіть безкоштовно

Ще 24% респондентів роблять це інколи, а 16% – рідко. Натомість 11% взагалі не цікавляться такими новинами.

Соціологи зауважили, що поступово суспільний інтерес населення до цієї інформації знижується. А найчастіше стежать за новинами про COVID-19 люди старшого віку та жінки.

Як українці ставляться до карантину

57% опитаних вважають запроваджені владою дії щодо боротьби із коронавірусом оптимальними. 21% вважають їх надто м’якими (особливо старше покоління), а 9% – навпаки занадто жорсткими (молодь та люди середнього віку). Але цікаво, що за останні кілька місяців зростає кількість тих людей, які оцінюють заходи щодо боротьби з епідемією як оптимальні. У порівнянні з листопадом 2020 року показники напруженості зменшилися. Вищий рівень тривожності, як і у попередніх дослідженнях, фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відстежує новини про коронавірус. 47% респондентів оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, а 23% – як напружений. Від листопада частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. 78% опитаних стверджують, що часто одягають захисну маску, 18% – інколи або рідко, 4% – майже ніколи. 63% часто дезінфікують руки, 28% – інколи або рідко, 8% – майже ніколи. Лише 10% часто використовують захисні рукавиці, 31% – інколи або рідко, 59% – майже ніколи.

Опитування проводилось у період 6 – 8 лютого 2021 року. У ньому взяли участь 2 500 людей віком від 18 років.



Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Джерело: Рейтинг/ Інфографіка 24 каналу