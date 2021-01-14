Українці теж отримуватимуть COVID-паспорти: заява Степанова
Українці, як і європейці, також отримуватимуть паспорти, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу. До речі, масова вакцинація українців має розпочатись вже у лютому.
В Україні видаватимуть паспорти та інші документи, що підтверджують вакцинацію. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Степанов наголосив, що масова вакцинація повинна розпочатись у лютому.
І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України,
– наголосив Степанов.
Зауважимо, напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що наразі Україна вивчає детальну інформацію щодо COVID-паспортів. Зокрема, гарантії, що вакцинована людина не може інфікувати інших.
Які країни мають намір запровадити COVID-паспорти
- Польща. Документ нібито надаватиме людям низку переваг під час обмежень.
- Данія. В уряді країни запевняють, що паспорт буде корисним при поїздках за кордон.
- Угорщина. Без паспорта навіть хочуть не пускати людину у громадські місця.
- Велика Британія. Тут розробляють додаток, який підтверджуватиме вакцинацію.
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