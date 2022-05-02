Пересадка серця в Польщі
В організації зазначили, що це вперше в цій країні донорське серце пересадили українці. Така допомога зараз вкрай необхідна, бо через війну багато українців втратили доступ до медицини, зокрема і тих, які потребують пересадки органів.
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І ось громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце поляка підійшло нашій дівчині з України, вони не задумуючись зробили пересадку і врятували їй життя,
– написали в національному руху "За трансплантацію"
36-річна Юлія вже давно страждала на серцеву недостатність. Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму, через рідку форму кардіоміопатії. В Україні жінка чекала на донора та операцію, але війна все змінила.
Її у важкому стані евакуювали до Польщі, місцеві лікарі знайшли для неї донора та провели операцію. Вона пройшла успішно, тепер українку чекатиме довгий період відновлення та реабілітації.
Перша операція для українців
В організації також наголосили, що таких операцій для українців раніше не робили, оскільки Україна не є членом жодної міжнародної організації, яка координує трансплантації у різних країнах.
"У 21 столітті, в час розвинутих технологій, людина може продовжити життя іншій людині навіть після смерті, а не зі зброєю в руках відбирати життя", – додали в національному руху "За трансплантацію".
Останні новини про трансплантацію
- Медики з Університету Торонто змогли змінити групу крові донорських легень, що зробило їх органом, який потенційно підходить для пересадки будь-якій людині.
- Хірурги Медичного центру Лангон при Університеті Нью-Йорка вперше пересадили людині нирку, яка виросла в тілі генно-модифікованої свині.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1967-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".