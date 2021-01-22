Українці, які вважають, що вже перехворіли коронавірус, мають вищий рівень негативних емоційних станів. Також вони частіше відчувають втому, мають розлади сну та надмірну тривожність.

Найвищий рівень тривожності серед тих, хто переживає за здоров'я родичів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 14-16 січня 2021 року. До теми Хворих більшає, стр ах зникає: все менше українців бояться COVID-19, – опитування Рівень тривожності: як відповіли українці Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.

або переживає за здоров'я родичів. Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.

Серед тих, хто підтримує вакцинацію рівень негативних емоцій дещо вищий , оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти.

, оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти. Серед тих, хто підтримує локдаун, відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми. Довідка: в опитуванні взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Коротко про ситуацію з COVID-19 в Україні Від початку пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 1 мільйон 182 тисячі 969 людей.

Станом на 22 січня видужали 928 тисяч 969 пацієнтів. Натомість померли від ускладнень 21 тисяча 662 хворих.

За даними МОЗ вже в лютому в Україні може стартувати вакцинація проти коронавірусу.

Але понад половина населення України не планують проводити вакцинацію.

Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу