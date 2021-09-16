Наразі Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою нової послуги. Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров.
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Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку Дія та активно користуються ними. Тепер ще більше наших громадян зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом,
– наголосив Федоров.
Отримати сертифікат на порталі зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, або ж вони не користуються застосунком Дія.
Як отримати сертифікат на порталі
- Авторизуйтеся на порталі.
- Оберіть послугу "Згенерувати COVID-сертифікат".
- Підпишіть кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. Можна скористатися Дія.Підписом, або будь-яким іншим електронним підписом. Як його отримати – читайте тут.
- Після цього Дія надсилає запит в електронну систему охорони здоров'я і формує сертифікат у форматі PDF.
Ви можете його видрукувати, або просто зберегти файл на телефоні й демонструвати QR-код з екрана.
Зауважимо, згенерувати сертифікат можна буде лише у тому разі, якщо ви отримали 2 дози. До речі, наразі відомство працює над розробкою і документа про часткову вакцинацію.
Привілеї для вакцинованих українців / Інфографіка 24 каналу