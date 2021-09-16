Наразі Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою нової послуги. Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров.

До теми Єгипет не визнає українські COVID-сертифікати – у туристів проблеми із в'їздом

Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку Дія та активно користуються ними. Тепер ще більше наших громадян зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом,

– наголосив Федоров.

Отримати сертифікат на порталі зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, або ж вони не користуються застосунком Дія.

Як отримати сертифікат на порталі

Авторизуйтеся на порталі. Оберіть послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підпишіть кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. Можна скористатися Дія.Підписом, або будь-яким іншим електронним підписом. Як його отримати – читайте тут. Після цього Дія надсилає запит в електронну систему охорони здоров'я і формує сертифікат у форматі PDF.

Ви можете його видрукувати, або просто зберегти файл на телефоні й демонструвати QR-код з екрана.

Зауважимо, згенерувати сертифікат можна буде лише у тому разі, якщо ви отримали 2 дози. До речі, наразі відомство працює над розробкою і документа про часткову вакцинацію.

Зверніть увагу! Уряд запровадив в Україні "жовті" та "зелені" друковані паспорти вакцинації. Перші видаватимуть для вакцинованих однією дозою, а другі – двома дозами. "Жовті" сертифікати діятимуть 120 днів, а "зелені" – 365. Два документи надаватимуть українцям різні привілеї.



Привілеї для вакцинованих українців / Інфографіка 24 каналу