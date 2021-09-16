Українці зможуть друкувати цифрові COVID-сертифікати

Українці, які не зареєстровані в додатку Дія, наприкінці вересня також зможуть отримати свій сертифікат про вакцинацію. Зробити це можна буде на порталі Дія.

Наразі Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою нової послуги. Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров.

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Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку Дія та активно користуються ними. Тепер ще більше наших громадян зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом,

– наголосив Федоров.

Отримати сертифікат на порталі зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, або ж вони не користуються застосунком Дія.

Як отримати сертифікат на порталі

Авторизуйтеся на порталі. Оберіть послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підпишіть кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. Можна скористатися Дія.Підписом, або будь-яким іншим електронним підписом. Як його отримати – читайте тут. Після цього Дія надсилає запит в електронну систему охорони здоров'я і формує сертифікат у форматі PDF.

Ви можете його видрукувати, або просто зберегти файл на телефоні й демонструвати QR-код з екрана.

Зауважимо, згенерувати сертифікат можна буде лише у тому разі, якщо ви отримали 2 дози. До речі, наразі відомство працює над розробкою і документа про часткову вакцинацію.

Уряд запровадив в Україні "жовті" та "зелені" друковані паспорти вакцинації. Перші видаватимуть для вакцинованих однією дозою, а другі – двома дозами. "Жовті" сертифікати діятимуть 120 днів, а "зелені" – 365. Два документи надаватимуть українцям різні привілеї.



Привілеї для вакцинованих українців / Інфографіка 24 каналу