Уряд повинен ухвалити нормативно-правові акти до 14 січня, які дозволять продавати ліки онлайн в Україні, адже наразі це заборонено. Нововведення є необхідним, оскільки недобросовісні підприємці все одно продають ліки онлайн, інколи навіть використовують шахрайські схеми та підроблені медикаменти.

У законі є певні проблеми, адже його спотворюють. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів голова комітету з розвитку підприємництва Спілки українських підприємців Андрій Єрашов.

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У чому проблема

У зміни до ліцензійних умов вводять додаткові обмеження, яких немає в законі.

Вони не дають можливість аптекам працювати і доставляти такі товари, якщо аптеки працюють на ринку менше ніж 2 роки. Також у разі, якщо в них менше ніж 10 закладів. Це обмеження конкуренції,

– сказав Єрашов.

Навіщо потрібен закон

Річ у тім, що ліки онлайн продавати не можна, але ринок все одно є, на жаль. "Нардепи, побачивши цю ситуацію, намагались привести наше законодавство у відповідність до європейського та захистити наших споживачів від недобросовісних суб'єктів, адже були випадки, коли ліки були сфальсифіковані", – запевнив Єрашов.

"Завдяки закону такої ситуації не буде, але питання в тому, наскільки дослухається МОЗ і чи внесуть зміни до ліцензійних умов, які відповідатимуть європейській практиці, яка вже давно дозволяє придбати ліки дистанційно", – наголосив експерт.

Як медикаменти перевозитимуть

Законом передбачено, що всі поштові оператори, які беруть участь у проєкті і возять медикаменти, повинні придбати спеціальні бокси, в яких перевозять ліки.

Легальний бізнес завжди дотримується чинного законодавства і створює всі умови для того, щоб люди отримували якісні ліки, а не фальсифікати чи прострочені товари,

– запевнив Єрашов.

Скільки коштуватиме доставка.

Вартість доставки залежить від багатьох моментів, зокрема:

вага;

куди перевозитимуть.

"Наскільки нам відомо, вартість доставки від 23 гривень і сягає 35 – 37 гривень", – сказав Єрашов.