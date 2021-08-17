Українці зможуть отримати нагороду за вакцинацію вже цього тижня

У МОЗ вигадали цікаве заохочення для українців, аби ті вакцинувалися проти коронавірусу. За щеплення даватимуть квиток на концерт.

Мовиться про святкування Дня Незалежності у Києві на НСК "Олімпійський". А розповів про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 16 серпня в ефірі одного з українських телеканалів.

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За вакцинацію – квиток на концерт

Україна 24 серпня відзначатиме 30 річницю Незалежності. Очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, проте, переконаний, що вакцинація проти COVID-19 зупинятися через свята не повинна.

Ба більше, українці, які вакцинуватимуться проти коронавірусу з середи, 18 серпня, матимуть за це приємний бонус – квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Усі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безплатні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський",

– запевнив Ляшко.

Водночас ті, хто ще не вакцинувався і найближчим часом не планує цього робити, мали б переглянути свою точку зору. Адже тільки вакцинація є "єдиним дієвим способом захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат".

З іншого боку, раніше в МОЗ говорили, що відсоток вакцинованих українців ще недостатній для запровадження мотиваційних програм. У міністерстві вважають, що говорити про це можна буде, коли щеплених буде бодай 50%.