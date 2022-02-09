У МОЗ очікують, що це значно розвантажить лікаря. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря".

Новий наказ

Ляшко уточнив, що міністерство розробило та видало наказ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". Він вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчувають на собі тягар у зв'язку із особливістю Омікрона, який швидко розповсюджується,

– казав Ляшко.

Електронний лікарняний: як отримати

З 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я в Україні перейшли на електронні лікарняні. Передбачалось, що для цього потрібно відвідати лікаря. Той мав оглянути пацієнта та вирішити, чи потрібен йому лікарняний.

Тепер, згідно з новаціями, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може з ателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

й отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

Де можна побачити е-лікарняний Пацієнту надійде смс-повідомлення з номером такого листка в його особистому кабінеті Пацієнту надійде смс-повідомлення з номером такого листка в його особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Роботодавець також може побачити інформацію про е-лікарняний підлеглого – в Електронному кабінеті страхувальника на сайті Пенсійного фонду. Е-лікарняний закриватиметься автоматично: знову йти до лікаря для цього не доведеться.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку.

"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірус", – зауважив Ляшко.