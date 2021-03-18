Українців масово перевірять на антитіла до коронавірусу

В Україні планують провести дослідження для визначення наявності антитіл до коронавірусної інфекції у людей, заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

За словами директора ЦГЗ Романа Родини, дослідження дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки українців зіткнулися з коронавірусом.

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Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення,

– заявив Родина.

Так, частина населення могло перехворіти COVID-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

"Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією COVID-19. Можливо, він перехворів безсимптомно", додав він.

До слова, в Україні вже вакцинували від коронавірусу 81 755 людей. За минулу добу, 17 березня, було вакциновано першою дозою 9 832 людини.



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