Українців почали вакцинувати проти коронавірусу іншим препаратом
Сьогодні в Україні починають застосовувати китайську вакцину CoronaVac. Навколо неї точаться суперечки про ефективність
Джерело:24 Канал
Про це на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що вона абсолютно безпечна.
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Очільник МОЗ наголосив, що вакцина пройшла усі перевірки.
Максим Степанов
“Від сьогодні починаємо процес щеплень саме цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз. Всього нами законтрактували 19 мільйонів доз й інші 1,7 мільйона доз надійдуть найближчим часом (протягом квітня-травня)”.
Він додав, що CoronaVac виготовлена за спеціальною технологією.
"Це вакцини, які містять "вбитий вірус". Це досить відома технологія, яка використовується для виготовлення вакцин протягом десятків років і довела свою ефективність і безпеку", – Сказав СТепанов.
Що відомо про вакцину CoronaVac
- CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.
- Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
- В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.
- Вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні.
Проблеми з ефективністю CoronaVac
- Центри із контролю за хворобами Китаю визнали низьку ефективність вакцин Sinovac і Sinopharm.
- У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.
- Раніше, за результатами досліджень вакцини Sinovac в Туреччині, вона показала ефективність у 83,5% випадків.
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