Українців почали вакцинувати проти коронавірусу іншим препаратом

Сьогодні в Україні починають застосовувати китайську вакцину CoronaVac. Навколо неї точаться суперечки про ефективність

Про це на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що вона абсолютно безпечна.

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Очільник МОЗ наголосив, що вакцина пройшла усі перевірки.

Максим Степанов “Від сьогодні починаємо процес щеплень саме цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз. Всього нами законтрактували 19 мільйонів доз й інші 1,7 мільйона доз надійдуть найближчим часом (протягом квітня-травня)”.

Він додав, що CoronaVac виготовлена за спеціальною технологією.

"Це вакцини, які містять "вбитий вірус". Це досить відома технологія, яка використовується для виготовлення вакцин протягом десятків років і довела свою ефективність і безпеку", – Сказав СТепанов.

Що відомо про вакцину CoronaVac

CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

Вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні.

Проблеми з ефективністю ​CoronaVac