Вже з 17 червня ніхто не вимагатиме завантаження застосунку "Вдома" при проходженні паспортного контролю на кордоні. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За рік "Вдома" скористалися майже мільйон людей. Кілька кліків замість декількох заповнених документів від руки. Ми добре розуміємо, що необхідно покращити для розвитку проєкту,

– написав Федоров.

Він також переконаний, що ця технологія допомогла зберегти сотні життів.

Зауважимо, що уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Поки що на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Як повертатись в Україну: що змінилось при перетині кордону

Джерело: Урядовий портал

При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Також громадяни України можуть вільно перетинати КПВВ.

Натомість іноземці завжди повинні мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19. Також під час перетину кордону їм необхідно мати: