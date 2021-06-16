Українцям більше не потрібно завантажувати застосунок "Вдома"

У Кабміні вирішили відключити застосунок "Вдома". Він не працюватиме, поки Україна перебуватиме в зеленій зоні карантину.
Вже з 17 червня ніхто не вимагатиме завантаження застосунку "Вдома" при проходженні паспортного контролю на кордоні. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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За рік "Вдома" скористалися майже мільйон людей. Кілька кліків замість декількох заповнених документів від руки. Ми добре розуміємо, що необхідно покращити для розвитку проєкту,
– написав Федоров.
Він також переконаний, що ця технологія допомогла зберегти сотні життів.
Зауважимо, що уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Поки що на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу
Як повертатись в Україну: що змінилось при перетині кордону
Джерело: Урядовий портал
При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Також громадяни України можуть вільно перетинати КПВВ.
Натомість іноземці завжди повинні мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19. Також під час перетину кордону їм необхідно мати:
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ.