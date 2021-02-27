Українцям будуть видавати "паспорти" вакцинації проти COVID-19 і вносити в єдину базу, – Ляшко

Українцям видаватимуть довідки про щеплення проти коронавірусної інфекції. Також уряд сформує єдину електронну базу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі одного з українських телеканалів, що в Україні сформують єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.

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Довідку про вакцинацію планують видавати як у вигляді нормативно-правового акта (форма 063), так й у вигляді міжнародного свідоцтва.

Міжнародне свідоцтво врегульовано міжнародно-медичними правилами, а його форма єдина для всіх країн світу.

Кожне щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я через медичну інформаційну систему, яка є у лікаря. У мобільних бригадах є ноутбуки, у пунктах щеплень встановлено системи. Ми провели переговори з розробниками та попросили їх зробити можливість сформувати довідку про проведення щеплення,

– пояснив Віктор Ляшко.

За його словами, що після того, як людина пройде вакцинацію, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".

Зауважимо, підробити довідку неможливо, адже електронна система охорони здоров'я бачить кожну дію в режимі онлайн.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу