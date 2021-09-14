Так, ревакцинація в Україні може стати можливою вже у 2022 році. Про це під час річної конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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В Україні хочуть запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися проти COVID-19. Уряд планує втілити це у реальність у 2022 році.
Джерело:24 канал
Так, ревакцинація в Україні може стати можливою вже у 2022 році. Про це під час річної конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
До теми Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет
Новина доповнюється...