Запасу тест-систем вистачить щонайменше до першого кварталу 2022 року. Про це міністр розповів під час години запитань до уряду в парламенті.

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До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз,

– заявив Ляшко.

Він також підкреслив, що є гарантії постачання вакцин на наступні 2 роки з чіткими термінами та по конкурентній ціні.

Коли Україна отримає власну вакцину проти коронавірусу

Віктор Ляшко “Українська вакцина буде в Україні... Сьогодні ми кажемо, що у нас розробляються і наші новітні технології. І з'являється в Україні біокластер. 18 наукових розробок вже зроблено. А також будується лінія, з якої ми очікуємо сходження першої вакцини, інактивованої вакцини, яка також буде використовуватися на території нашої держави”.

Ситуація з тестуванням населення

За словами Ляшка, станом на 22 жовтня новостворені державні Центри з контролю і профілактики хвороб проводять 75 тисяч ПЛР-досліджень на добу і можуть робити ще більше.

Віктор Ляшко “Сукупно з тестами на антиген, показник охоплення тестуванням в Україні випереджає окремі великі країни Європи і в 5 разів вищий за встановлений мінімальний європейський показник... Запасу тест-систем, поточного і підкріпленого договорами на постачання, за пікових темпів споживання, гарантовано вистачить щонайменше до кінця першого кварталу 2022 року”.

До слова, нещодавно уряд виділив додаткову субвенцію регіонам у розмірі 150 мільйонів гривень для поповнення запасу експрес-тестів та пробірок для відбору біологічного матеріалу.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні:

Джерело: МОЗ