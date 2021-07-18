Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Міністр охорони здоров'я України розповів, для кого призначений цей препарат в Україні.
До теми Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США
Кого вакцинуватимуть препаратом Moderna
Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.
Розвезення в регіони розпочалось 18 липня, до середи вакцина буде в кожній області.
Чи можна буде отримати сертифікат вакцинації
Оскільки вакцина схвалена ВООЗ, після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.
Віктор Ляшко
“Не зволікайте, звертайтесь у пункти щеплення, центри вакцинації та отримайте свій захист від коронавірусної хвороби. Візьміть з собою на щеплення батьків, бабусь, дідусів, адже це запорука того, що на свята ви зможете збиратися всією родиною, а не лише онлайн! Ще раз наголошую, найкраща вакцина та, що вже введена в організм та працює для вашого захисту. Усі вакцини, які є в Україні ефективні і дозволені ВООЗ до екстренного використання.”
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 638 941 людину.
- 2 638 939 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 людей.
- Загалом в країні провели 4 061 475 COVID-щеплень.