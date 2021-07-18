В Україну доставили Moderna: кого нею вакцинуватимуть

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Міністр охорони здоров'я України розповів, для кого призначений цей препарат в Україні.

До теми Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

Кого вакцинуватимуть препаратом Moderna

Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Розвезення в регіони розпочалось 18 липня, до середи вакцина буде в кожній області.

Чи можна буде отримати сертифікат вакцинації

Оскільки вакцина схвалена ВООЗ, після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.

Віктор Ляшко “Не зволікайте, звертайтесь у пункти щеплення, центри вакцинації та отримайте свій захист від коронавірусної хвороби. Візьміть з собою на щеплення батьків, бабусь, дідусів, адже це запорука того, що на свята ви зможете збиратися всією родиною, а не лише онлайн! Ще раз наголошую, найкраща вакцина та, що вже введена в організм та працює для вашого захисту. Усі вакцини, які є в Україні ефективні і дозволені ВООЗ до екстренного використання.”

Темпи вакцинації в Україні

Вакцину від Moderna вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Джерело: МОЗ