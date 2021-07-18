В Україну доставили Moderna: кого нею вакцинуватимуть
18 липня 2021 , 13:36Читать новость на русском
Джерело:Віктор Ляшко
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.
Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Міністр охорони здоров'я України розповів, для кого призначений цей препарат в Україні.
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Кого вакцинуватимуть препаратом Moderna
Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.
Розвезення в регіони розпочалось 18 липня, до середи вакцина буде в кожній області.
Чи можна буде отримати сертифікат вакцинації
Оскільки вакцина схвалена ВООЗ, після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.Вакцину від Moderna вводять двічі з інтервалом у 28 днів.
Віктор Ляшко
“Не зволікайте, звертайтесь у пункти щеплення, центри вакцинації та отримайте свій захист від коронавірусної хвороби. Візьміть з собою на щеплення батьків, бабусь, дідусів, адже це запорука того, що на свята ви зможете збиратися всією родиною, а не лише онлайн! Ще раз наголошую, найкраща вакцина та, що вже введена в організм та працює для вашого захисту. Усі вакцини, які є в Україні ефективні і дозволені ВООЗ до екстренного використання.”
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 638 941 людину.
- 2 638 939 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 людей.
- Загалом в країні провели 4 061 475 COVID-щеплень.