Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нову партію закупили за кошти державного бюджету.

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Віктор Ляшко “Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer". Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 мільйон 400 тисяч доз”.

Що відомо про вакцину від Pfizer-BioNTech

Джерело: МОЗ