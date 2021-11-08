В Україну доставили нову партію вакцини від Pfizer
8 листопада 2021 , 12:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Україну доставили нову партію вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нову партію закупили за кошти державного бюджету.
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Віктор Ляшко
“Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer". Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 мільйон 400 тисяч доз”.
Що відомо про вакцину від Pfizer-BioNTech
Джерело: МОЗ
- Це вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують майже у 100 країнах світу.
- Ефективність проти так званого "дикого" варіанту вірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в Вухані, – 95%.
- Інтервал між введеннями вакцини 21-28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.