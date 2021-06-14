12 червня прибуло 200 тисяч доз препарату. Всього Україна законтрактувала 1,9 мільйона вакцини виробництва Sinovac Biotech. Вартість однієї дози вакцини 504 грн.

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Група компаній "Лекхім", яка є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні, 12 червня здійснила поставку п’ятої партії (200 тисяч доз) вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19. Це остання партія згідно з контрактом АТ "Лекхім" з ДП "Медзакупівлі України",

– йдеться у повідомленні.

Що треба знати про вакцину CoronaVac

Препарат виготовляє Sinovac Biotech – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Поставки вакцин налагоджені у понад 30 країн.

CoronaVac – як діє препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, тобто діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

Вакцину Sinovac Biotech вводять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно дві дози препарату, ін'єкції проводять з інтервалом у 2 тижні.

Однією з переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Скандал з "Лекхім"

У лютому Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech через приватну фірму-посередника, власне АТ "Лекхім".

Перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня, хоча за умовами контракту це мало відбутися на початку місяця.

Тож, згідно з умовами договору, за кожен день прострочення компанія повинна сплатити пеню у розмірі 0,1% від ціни замовленої партії.

Яка ситуація з вакцинацією проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 людини, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 людей.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 355 322,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 996,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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