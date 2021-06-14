В Україну доставили останню партію вакцини від Sinovac: скільки всього є доз

"Лекхім" доставив в Україну останню партію вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, яку закупили за державні гроші.

12 червня прибуло 200 тисяч доз препарату. Всього Україна законтрактувала 1,9 мільйона вакцини виробництва Sinovac Biotech. Вартість однієї дози вакцини 504 грн.

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Група компаній "Лекхім", яка є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні, 12 червня здійснила поставку п’ятої партії (200 тисяч доз) вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19. Це остання партія згідно з контрактом АТ "Лекхім" з ДП "Медзакупівлі України",

– йдеться у повідомленні.

Що треба знати про вакцину CoronaVac

Препарат виготовляє Sinovac Biotech – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Поставки вакцин налагоджені у понад 30 країн.

CoronaVac – як діє препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, тобто діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

Вакцину Sinovac Biotech вводять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно дві дози препарату, ін'єкції проводять з інтервалом у 2 тижні.

Однією з переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Скандал з "Лекхім"

У лютому Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech через приватну фірму-посередника, власне АТ "Лекхім".

Перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня, хоча за умовами контракту це мало відбутися на початку місяця.

Тож, згідно з умовами договору, за кожен день прострочення компанія повинна сплатити пеню у розмірі 0,1% від ціни замовленої партії.

Яка ситуація з вакцинацією проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 людини, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 людей.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 355 322,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 996,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.