Понад 50 тисяч доз: в Україну доставили партію вакцини AstraZeneca з Естонії

Естонія 28 липня передала Україні 52 800 доз вакцини виробництва AstraZeneca. Більшу частину партії використають для щеплення українських резервістів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет зауважив: він радий, що українських резервістів вакцинують, адже це допоможе країні зберегти свою обороноздатність.

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Допомога з вакцинацією – це лише частина всебічної підтримки, яку ми надаємо Україні, починаючи від реабілітації та лікування поранених до різнопланового підвищення рівня підготовки українських військових,

– наголосив політик.

Загалом Естонія передасть Україні 200 тисяч доз вакцини.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск зауважив, що налагодити процес вакцинації для такої великої країни, як Україна, – завдання не з легких. Водночас країна отримує все більше якісних і доступних вакцин.

Глава МЗС Естонії Єва-Марія Лійметс зауважила, що передання вакцин Україні є важливим кроком, який допоможе запобігти поширенню пандемії в усьому регіоні. Окрім того, це дозволить Україні більше зосередитись на врегулюванні політичних та економічних викликів.