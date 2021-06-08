Загалом впродовж цього року у рамках COVAX в Україну відправлять 473 850 доз вакцини Pfizer. Наступну партію відправлять в Україну через тиждень.

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Зауважимо, що в межах ініціативи Україна повинна отримати достатню кількість вакцин від різних виробників для вакцинації близько 20% населення до кінця 2021 року.

Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно. препарати від імені COVAX закуповує ЮНІСЕФ. Зазначається, що всі вакцини, які закуповує організація, відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

Будь ласка, вакцинуйтесь самі й заохочуйте робити це за першої ж можливості пацієнтів, друзів та родичів – це рятує життя,

– сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Разом з повною новою поставкою, загальна кількість вакцин, які Україна отримала в рамках COVAX, становитиме 2 137 500 доз.

Добре, що вакцинація в Україні набирає обертів, і вакцини дійсно рятують життя, проте вакцинація сама по собі не є гарантією проти передачі COVID-19 іншим. Тож, будь ласка, продовжуйте носити маски, тримайте фізичну дистанцію та уникайте скупчення людей, особливо у період літніх відпусток,

– сказав представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Що таке COVAX? Це глобальна ініціатива, яка об'єднує близько 180 країн світу. Основна мета COVAX – пришвидшення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного розподілу доз.

Ще під час розробки перших вакцин прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин. Тож питання рівного доступу стояло досить гостро.

Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб принаймні 20% населення кожної країни світу могли отримати щеплення.

Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI). Натомість ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики COVID-вакцин.

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