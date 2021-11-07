Всього приїхало 2 930 300 доз препарату від Spikevax. Доставив вакцину в країну Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Важливо Які симптоми коронавірусу у вакцинованих
Загалом, разом із цією поставкою, в Україну надійшло 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема від таких:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Sinovac.
Постачання триватимуть. Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни доставили понад 26 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це повідомив Віктор Ляшко, глава Міністерства охорони здоров'я.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Сьогодні вакцинація – це насамперед відповідальність кожного перед собою та навколишніми. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини".
І додав, що Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Ляшко також подякував міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію.
Що відомо про вакцину ModernaПрепарат є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів. Станом на 7 листопада Moderna щепилися 1 102 042 українців.
За даними кількох досліджень, Spikevax є найбільш ефективною вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.
Вакцинація в Україні: актуальне
Джерело: МОЗ України
- За минулу добу, 6 листопада, проти коронавірусу вакцинували 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:отримали одну дозу – 11 354 679 людей; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 19 259 252 щеплення.
- У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.