В Україну надійшло майже 3 мільйони доз вакцини Moderna проти коронавірусу, але це ще не все

Сьогодні, 7 листопада, в Україну доставили майже 3 мільйони доз мРНК вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Препарат отримали безкоштовно в межах ініціативи COVAX.

Всього приїхало 2 930 300 доз препарату від Spikevax. Доставив вакцину в країну Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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Загалом, разом із цією поставкою, в Україну надійшло 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема від таких:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac.

Постачання триватимуть. Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни доставили понад 26 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це повідомив Віктор Ляшко, глава Міністерства охорони здоров'я.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Сьогодні вакцинація – це насамперед відповідальність кожного перед собою та навколишніми. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини".

І додав, що Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Ляшко також подякував міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію.

Що відомо про вакцину Moderna Препарат є однією з вакцин від COVID-19, які Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного застосування. Курс щеплення передбачає інтервал між двома дозами вакцини у 28 днів. Станом на 7 листопада Moderna щепилися 1 102 042 українців.



За даними кількох досліджень, Spikevax є найбільш ефективною вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

Вакцинація в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ України