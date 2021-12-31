Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року. Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів.
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Вся надія – на кампанію з вакцинації. Наразі щеплення – єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу недуги та госпіталізацій.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Ми очікуємо підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році".
Однак експерти сподіваються, що ця хвиля буде не такою масштабною.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових випадків. Найбільше нових інфікувань – у Києві, Одеській та Львівській областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 578 осіб;
- летальних наслідків – 209;
- одужали – 8609 осіб.
Тим часом вже 47,3% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 2 дози вакцини отримали 44,1% дорослого населення.
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