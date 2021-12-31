На Україну насувається нова хвиля COVID-19, – Кузін сказав, коли на неї чекати

За добу в Україні зафіксували понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Утім, очікують на підвищення захворюваності.

Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року. Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів.

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Вся надія – на кампанію з вакцинації. Наразі щеплення – єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу недуги та госпіталізацій.

Ігор Кузін – головний санлікар "Ми очікуємо підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році".

Однак експерти сподіваються, що ця хвиля буде не такою масштабною.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових випадків. Найбільше нових інфікувань – у Києві, Одеській та Львівській областях.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 578 осіб;

летальних наслідків – 209;

одужали – 8609 осіб.

Тим часом вже 47,3% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 2 дози вакцини отримали 44,1% дорослого населення.

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Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.