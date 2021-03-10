В Україну прибуде ще одна партія вакцини Covishield до кінця березня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до кінця березня в Україну прибуде поставки ще 1,5 мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

У МОЗ зазначили, що партія вакцини проти коронавірусу була законтрактована за кошти державного бюджету.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок,

– зазначив він.

Скільки українців отримали вакцину проти коронавірусу

Інформація взята з телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 9 березня 2021 року, 4 362 особи щеплено проти COVID-19 вакциною Covisheld в Україні. Від початку кампанії вакцину отримали 23 480 людей, з них отримали 1 дозу – 23 480 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень).



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал