Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.

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Літак із препаратом на борту приземлився в аеропорту "Київ".

До кінця тижня в Україну мають доставить ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX.

Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.

Що відомо про вакцину від Pfizer

Джерело: CNBC