Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.

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Літак із препаратом на борту приземлився в аеропорту "Київ". 

До кінця тижня в Україну мають доставить ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX.

Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.

Що відомо про вакцину від Pfizer

Джерело: CNBC

  • Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.
  • Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.
  • Препарат розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі.
  • За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. 
  • Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.
  • Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.