В Україну прибула друга партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer

У вівторок, 18 травня, в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 122 тисяч доз препарату.
Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.
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Літак із препаратом на борту приземлився в аеропорту "Київ".
До кінця тижня в Україну мають доставить ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX.
Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.
Що відомо про вакцину від Pfizer
Джерело: CNBC
- Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.
- Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.
- Препарат розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі.
- За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.
- Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.
- Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.