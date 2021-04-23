Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва під назвою AstraZeneca-SKBio. Україна отримала її безкоштовно в рамках механізму COVAX від ЮНІСЕФ та ВООЗ.

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Кого вакцинуватимуть препаратом

AstraZeneca-SKBio використають для вакцинації пріоритетних груп віком від 65 років. Частину відкладуть для тих людей, які повинні отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов наголосив на тому, що AstraZeneca-SKBio це то самий препарат, що і Covishield. Різниця лише в тому, що вакцина вироблялась на різних виробничих майданчиках. Формула одна й та ж, то ж вакцини абсолютно взаємозамінні.

Вакцина AstaZeneca: ефективність, особливості, побічні ефекти

Джерело: Serum Institute of India

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби. Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.

Крім того, Це двовалентна вакцина. Тобто її необхідно вводити двічі. Загалом спочатку рекомендували колоти 2 другу дозу з інтервалом у 28 днів. Але в Україні вирішили змінити схему вакцинації, збільшивши інтервал між дозами до 3 місяців.

Флакон після відкриття можна зберігати не більш ніж 6 годин. В одному флаконі – 10 доз.

7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між утворенням тромбів та вакциною компанії AstraZeneca, рекомендуючи внести це у список "дуже рідкісних побічних ефектів". У відомстві зазначили, що користь вакцини перевищує ризики. І визнання тромбозів як побічного ефекту препарату допоможе медикам швидко помітити й ліквідувати проблему.

Нагадаємо, що 16 квітня в Україну поставили першу партію вакцин від COVAX – препарат Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз.

Загалом до кінця року COVAX має надати Україні 8 мільйонів доз різних вакцин. Усі препарати у межах цієї ініціативи безкоштовні.