Що відомо про поставку вакцини

Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.

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Після розмитнення вакцину передадуть в регіони / Фото 24 канал

Скільки доз прибуло і куди їх направлять

Всього сьогодні прибуло 167 тисяч доз препарату. 

Препарати з цієї партії використають для третього етапу вакцинації – імунізації освітян. З цієї партії також вакцинуватимуть людей із попередніх етапів – медиків, силовиків. 

Спецрейс з партією Pfizer прибув в Київ / Відео 24 канал

Нагадаємо, що 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини їх виробництва.

Головне про вакцину від Pfizer
Джерело: CNBC

  • Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.
  • Comirnaty (BNT162b2) – повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.
  • За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.
  • Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.
  • Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.