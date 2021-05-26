Що відомо про поставку вакцини

Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.

До теми Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію в Україні проти коронавірусу



Після розмитнення вакцину передадуть в регіони / Фото 24 канал

Скільки доз прибуло і куди їх направлять

Всього сьогодні прибуло 167 тисяч доз препарату.

Препарати з цієї партії використають для третього етапу вакцинації – імунізації освітян. З цієї партії також вакцинуватимуть людей із попередніх етапів – медиків, силовиків.

Спецрейс з партією Pfizer прибув в Київ / Відео 24 канал

Нагадаємо, що 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини їх виробництва.

Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин – 20 мільйонів доз вакцин Pfizer, 2 мільйони доз AstraZeneca, 10 мільйонів NovaVax та 1,9 мільйона доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Головне про вакцину від Pfizer

Джерело: CNBC