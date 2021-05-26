Що відомо про поставку вакцини
Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.
До теми Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію в Україні проти коронавірусу
Після розмитнення вакцину передадуть в регіони / Фото 24 канал
Скільки доз прибуло і куди їх направлять
Всього сьогодні прибуло 167 тисяч доз препарату.
Препарати з цієї партії використають для третього етапу вакцинації – імунізації освітян. З цієї партії також вакцинуватимуть людей із попередніх етапів – медиків, силовиків.
Спецрейс з партією Pfizer прибув в Київ / Відео 24 канал
Нагадаємо, що 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини їх виробництва.
Головне про вакцину від Pfizer
Джерело: CNBC
- Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.
- Comirnaty (BNT162b2) – повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.
- За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.
- Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.
- Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.