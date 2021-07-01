Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 2 мільйони доз Moderna передадуть саме Сполучені Штати.

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У липні в Україну прибуде і CoronaVac

США звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи,

– сказав Ляшко.

Також у липні для українців мають привезти понад 5 мільйонів 300 тисяч доз іншого препарату – CoronaVac. Проте цього разу мовиться про поставки за додатковим контрактом.

Щеплення проти коронавірусу отримали майже 2 мільйони людей

Зазначимо, що вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала наприкінці лютого. За цей час вже щепили 1 965 660 людей. 2 дози отримали 710 996 людей. Темпи імунізації зростають: за добу 30 червня імунізували 93 186 людей.

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Цікаво! Незабаром в МОЗ обіцяли обговорити можливість поєднання 2 вакцин для імунізації проти коронавірусу. Таким чином, для ревакцинації зможуть обирати ту, яка зараз наявна. Проте це має ще дослідити група експертів.