Вакцинацію цим препаратом в Україні почали ще 13 квітня. Більшість доз, на які МОЗ уклало контракти, вже доставили у нашу країну.

До речі Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію в Україні проти коронавірусу

Що відомо про вакцину CoronaVac

  • Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Хоч перша партія прибула значно раніше – 25 березня.
  • Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
  • Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.
  • Температура зберігання +2...+8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.
  • Україна раніше отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 мільйона доз цієї вакцини.

Кого вакцинуватимуть вакциною CoronaVac

  • Маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають.
  • Освітян, які будуть проводити ЗНО в 2021 році.
  • Олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у 2021 році.
  • Представників критичної інфраструктури.

Скільки вакцин має отримати Україна у 2021 році

Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин:

  • 20 мільйонів доз вакцин Pfizer,
  • 2 мільйони доз AstraZeneca,
  • 10 мільйонів NovaVax,
  • 1,9 мільйона доз Sinovac/CoronaVac,
  • 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинація
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
 