Вакцинацію цим препаратом в Україні почали ще 13 квітня. Більшість доз, на які МОЗ уклало контракти, вже доставили у нашу країну.
До речі Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію в Україні проти коронавірусу
Що відомо про вакцину CoronaVac
- Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Хоч перша партія прибула значно раніше – 25 березня.
- Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
- Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.
- Температура зберігання +2...+8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.
- Україна раніше отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 мільйона доз цієї вакцини.
Кого вакцинуватимуть вакциною CoronaVac
- Маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають.
- Освітян, які будуть проводити ЗНО в 2021 році.
- Олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у 2021 році.
- Представників критичної інфраструктури.
Скільки вакцин має отримати Україна у 2021 році
Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин:
- 20 мільйонів доз вакцин Pfizer,
- 2 мільйони доз AstraZeneca,
- 10 мільйонів NovaVax,
- 1,9 мільйона доз Sinovac/CoronaVac,
- 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу