В Україну приїхало ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

Пів мільйона доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибули в Україну 26 травня. Препарат наразі відправлять на лабораторний контроль, а вже опісля – надсилатимуть у регіони для проведення щеплень.

Вакцинацію цим препаратом в Україні почали ще 13 квітня. Більшість доз, на які МОЗ уклало контракти, вже доставили у нашу країну.

До речі Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію в Україні проти коронавірусу

Що відомо про вакцину CoronaVac

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Хоч перша партія прибула значно раніше – 25 березня.

Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Температура зберігання +2...+8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

Україна раніше отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 мільйона доз цієї вакцини. Кого вакцинуватимуть вакциною CoronaVac Маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають.

Освітян, які будуть проводити ЗНО в 2021 році.

Олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у 2021 році.

Представників критичної інфраструктури.

Скільки вакцин має отримати Україна у 2021 році

Цього ж дня, 26 травня, в Україну прибула вакцина Pfizer/BioNTech . Щоправда, її прибуло значно менше – 117 тисяч доз препарату.

Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин:

20 мільйонів доз вакцин Pfizer,

2 мільйони доз AstraZeneca,

10 мільйонів NovaVax,

1,9 мільйона доз Sinovac/CoronaVac,

8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

